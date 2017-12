Onaireves: Coca-Cola está contra CBF O presidente da Federação Paranaense de Futebol (FPF), Onaireves Moura, comentou sobre a briga entre a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e a Globo, nesta quinta-feira, após a reunião dos dirigentes das federações na sede da entidade, e arriscou dizer que toda essa gama de denúncias contra o presidente Ricardo Teixeira está relacionada ao rompimento do contrato de patrocínio entre a CBF e a Coca-Cola. ?Isso é uma orquestração da Coca-Cola por causa do rompimento do contrato com a seleção brasileira?, disse. A seleção brasileira é patrocinada pela Ambev e utiliza a marca do Guaraná Antárctica nos materiais esportivos da equipe nacional.