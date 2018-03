Onaireves é reeleito no Paraná O presidente da Federação Paranaense de Futebol (FPF), Onaireves Rolim de Moura, foi reeleito nesta sexta-feira para mais um mandato à frente da instituição, a qual assumiu pela primeira vez em 1985. De 91 votos válidos, 81 foram para Moura, enquanto seu adversário, Hélio Pereira Cury, recebeu apenas oito. Os outros dois foram anulados. A primeira providência de Moura foi nomear Evangelino Costa Neves, que presidiu o Coritiba por muitos anos, como presidente de honra da entidade paranaense. Ele também anunciou que criará o Departamento de Marketing e Comercialização, que terá a incumbência de buscar fundos para resolver os problemas dos filiados à FPF. Entre as propostas de campanha estão a quitação dos débitos com a última reforma do Estádio Pinheirão, a manutenção das competições que foram criadas e a formação de jogadores no Estado.