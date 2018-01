Onaireves vai depor sobre passagens O presidente da Federação Paranaense de Futebol (FPF), Onaireves Moura, voltou a ter problemas com a Justiça. Ele foi intimado a prestar depoimento na próxima quinta-feira, dia 2, no 6º Distrito Policial, em Curitiba, sobre a suspeita de utilizar passagens roubadas da empresa aérea TAM, compradas pela federação. O caso começou no dia 22 de maio, quando o presidente da FPF tentou embarcar no Aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais (PR), com uma passagem que estava bloqueada. O delegado Nasser Salmen, responsável pela investigação, afirmou que a passagem tinha sido roubada em novembro, de uma agência da TAM, em São Paulo. "De um total de sete passagens em branco, Moura estava com quatro desses bilhetes roubados". As passagens foram pagas com cheque pela FPF. Segundo Moura, a federação não tem culpa. "Compramos as passagens pelo valor de mercado, de uma pessoa que garantia ter crédito da TAM para negociar", afirmou. O autor da transação foi Anthony Mendes de Moraes, que as vendeu por R$ 2 mil, e também será indiciado pela Justiça. Essa não é a primeira vez que o Onaireves Moura vai a uma delegacia. O ex-deputado federal, cassado por causa de seu envolvimento na compra de votos do Congresso, cumpriu pena há um ano na Colônia Penal de Piraquara (PR), por ter fraudado a Receita Federal.