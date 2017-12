Once Caldas avança e vai pegar o Santos A equipe colombiana do Once Caldas avançou para as quartas-de-final da Copa Libertadores da América, ao vencer o Barcelona, de Guayaquil (EQU), na madrugada desta sexta-feira, por 4 a 2 nos pênaltis, depois de um empate por 1 a 1 no tempo regulamentar. O jogo de ida, em Guayaquil, terminou empatado por 0 a 0. Na próxima fase, o Once Caldas vai enfrentar Santos, que também nos pênaltis eliminou a LDU, do Equador. O Once Caldas é a segunda equipe colombiana a conseguir classificação para as quartas-de-final da Libertadores. Um pouco antes, na noite de quinta-feira, o Deportivo Cali eliminou o Cruzeiro, no Mineirão, também nos pênaltis. Agora vai enfrentar o River Plate, da Argentina.