Once Caldas chega amanhã a São Paulo Depois de ter eliminado o Santos nas quartas-de-final, o Once Caldas chega na manhã desta segunda-feira ao Brasil confiando em Arnulfo Valentierra para chegar à uma inédita final de Libertadores, contra o São Paulo. Valentierra foi o responsável pela chegada do Once Caldas à semifinal pela primeira vez. Na partida de ida contra o Santos, fez o gol de empate após a falha de Pereira. Na de volta, em Manizales, marcou um golaço de falta que eliminou o time de Vanderlei Luxemburgo. Colombiano de 29 anos, natural de Barranquilla, Valentierra é o maior ídolo da torcida do Once e o segundo maior goleador da história do time. Fez 132 gols em sete anos pelo clube, atrás apenas do argentino Sergio Galván, que jogou na primeira fase da Libertadores, mas foi negociado com o Metrostars, da liga norte-americana. A primeira partida da semifinal da Libertadores, quarta-feira, contra o São Paulo, é tratada com tanta importância pelo Once Caldas que o time até conseguiu que um acordo para que Federação Colombiana liberasse os três jogadores que estavam convocados para a partida deste domingo pelas Eliminatórias da Copa, contra o Uruguai. Valentierra, o volante Viáfara e o goleiro Henao se desligaram do time colombiano logo após a derrota para o Equador, em Quito, e voltaram aos treinos em Manizales. O time também teve um jogo neste domingo pelo Campeonato Colombiano. Mesmo brigando pelo título da competição, o Once Caldas poupou todos os seus titulares na derrota para o América de Cali por 3 a 1. Nem mesmo o técnico Luis Fernando Montoya viajou com o time. Ficou em Manizales treinando com os titulares para o jogo contra o São Paulo.