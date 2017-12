Once Caldas confia no "fator campo" O Once Caldas quer usar toda a sua eficiência jogando em casa para tentar surpreender o Santos, quinta-feira à noite, em Mazinales, Colômbia, e avançar às semifinais da Taça Libertadores. Em quatro partidas no Estádio Palogrande, venceu três e empatou uma. A grande esperança da torcida colombiana é o atacante Valentierra, artilheiro do time na Libertadores, com quatro gols ? ele marcou no empate por 1 a 1, semana passada, na Vila Belmiro. Curiosamente, Valentierra marcou em todos os jogos que fez contra o Santos. Além da partida de ida, também atuou contra a equipe brasileira na Copa Conmebol de 1998. E fez gols nos dois jogos ? tanto em Manizales, na vitória por 2 a 1, quanto na Vila Belmiro, na derrota pelo mesmo placar. Naquele ano, a decisão foi para os pênaltis e o time brasileiro venceu por 3 a 2. A equipe colombiana vem embalada. No domingo, venceu o Chico, em casa, por 1 a 0, gol de Moreno. A torcida deverá lotar o Estádio Palogrande para tentar pressionar o Santos.