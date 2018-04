Once Caldas encara Real dia 12 outubro O time do Once Caldas, campeão da Taça Libertadores, enfrentará o Real Madrid, dia 12 de outubro, no estádio Santiago Bernabéu, na capital espanhola, em partida amistosa como comemoração do Dia da Identidade Espanhola. O anúncio foi feito pelo presidente do Once Caldas, Jairo Quintero. O dirigente também anunciou o amistoso com o Atlas, do México, dia 8 de outubro, em Atlanta, Estados Unidos. ?Recebemos o convite com muito orgulho e estamos muito emocionados. Será a partida mais linda e espetacular de toda a história do Once Cladas?, afirmou o presidente. O Once Caldas será o segundo time colombiano a enfrentar o Real Madrid no Santiago Bernabéu. Em 1952, o Millonarios venceu a equipe espanhola, por 4 a 2, no aniversário de 50 anos do Real. Quintero disse que o clube colombiano estuda a possibilidade de enfrentar o Cienciano, do Peru, campeão da Copa Sul-Americana e da Recopa. O Once Caldas disputa o título da Copa Intercontinental de Clubes, em dezembro, contra o Porto, de Portugal.