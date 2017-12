Once Caldas está cheio de otimismo Aproveitar o fato de decidir em casa é o grande trunfo do Once Caldas para tentar vencer o Santos, nesta quinta-feira à noite, e se classificar para as semifinais da Copa Libertadores. "O grupo está muito motivado, com muita alegria e vontade para voltar a fazer história na Libertadores", disse o técnico Luis Fernando Montoya. Outro ponto que os colombianos esperam tirar proveito é a altitude de Manizales, 2.150 metros. Na última vez em que o Santos jogou acima do nível do mar, foi derrotado pela LDU, por 4 a 2, em Quito, pelas oitavas-de-final da competição. "Nós faremos valer, e muito, a vantagem de jogar em casa. E não podemos esquecer que a altitude também nos ajudará", afirmou o técnico do Once Caldas. A esperança de Montoya é que o ataque, com Moreno e Alcazar, repita as atuações de outros jogos, assim como um bom desempenho de Valentierra, artilheiro do time na Libertadores, com quatro gols. "Jogaremos como estamos fazendo nas últimas partidas. Com uma saída eficiente, rápida e com qualidade dos volantes, sem esquecer de uma forte marcação. E com os atacantes prontos para marcar nas ocasiões que tiverem", explicou Luis Fernando Montoya. Valentierra avisa que "estamos muitos tranqüilos e bem confiantes em que poderemos vencer e ir para as semifinais". O zagueiro Venegas, um dos destaques no empate de 1 a 1 na Vila Belmiro, acredita que a melhor maneira de sua equipe se sair bem é repetir a boa marcação e explorar melhor as descidas para o ataque. "Temos tudo para nos classificar", disse o jogador do Once Caldas.