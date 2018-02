Once Caldas evita otimismo exagerado O treinador do Once Caldas, Luis Fernando Montoya, não quer cometer o mesmo erro que, segundo ele, cometeu o São Paulo. Por isso, evita a todo custo acreditar que sua equipe já esteja na final da Libertadores - precisa de vitória simples no jogo de volta, quarta-feira, em Manizales, para disputar o título. "Menosprezaram o Once Caldas e demonstramos com humildade e trabalho que podemos chegar a uma posição como a que hoje ocupa o mesmo São Paulo", desabafou o treinador, numa referência aos acontecimentos na partida no Morumbi, quando o clube brasileiro enfeitou o seu estádio com uma bandeira do Japão, sinalizando para uma vitória tranqüila sobre os colombianos. "Isso nos ensinou: ainda não ganhamos nada." Apesar da prudência, Montoya não esconde o otimismo que tomou conta de sua equipe. "Seremos os donos das ações. Estamos em igualdade de condições, mas possuímos a vantagem de jogar em casa e a altitude que incomoda a eles (brasileiros)", disse o treinador, referindo-se aos 40 mil torcedores que empurrarão o Once Caldas na quarta-feira, no estádio Palogrande, e à altitude de Manizales - 2.126 metros acima do nível do mar. Em seu estádio, nesta Libertadores, o Once Caldas está imbatível - eliminou o Maracaibo (VEN), o Fenix (URU), o Vélez Sarsfield (ARG) e o Santos. No torneio local, o Apertura, Montoya escalou uma formação improvisada para enfrentar o favorito Deportivo Cali, no domingo, pelas semifinais: venceu por 2 a 0.