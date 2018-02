Once Caldas fica feliz com um empate Um dia antes do primeiro jogo decisivo contra o São Paulo, pelas semifinais da Taça Libertadores da América, o Once Caldas teve muitas dificuldades para encontrar um campo para treinar. Tudo estava certo para que as atividades fossem realizadas no CT do Palmeiras. Para evitar, porém, que espiões são-paulinos observassem o treinamento, a equipe colombiana foi treinar no distante Parque Ecológico do Tietê, no CT da Portuguesa. O suficiente para irritar, e muito, o técnico Luis Fernando Montoya, insatisfeito com o mau estado do gramado. Nesta terça-feira, ele impediu que a imprensa acompanhasse os treinos. Cedeu entrevistas apenas antes de iniciar os trabalhos. Arnulfo Valentierra é o jogador do Once Caldas que mais preocupa o São Paulo. Foram dele os gols que eliminaram o Santos nas quartas-de-final (empate por 1 a 1 na Vila e vitória por 1 a 0 em Manizales). É o artilheiro do time colombiano na Libertadores, 5 gols, e o segundo na história do Once Caldas, 135, apesar de jogar na meia. O técnico Montoya afirma que um dos pontos fracos do São Paulo é não ter um meia com as características, por exemplo, de Diego, do Santos. Acredita, apesar disso, que terá tanto trabalho quanto no confronto contra os santistas. ?Eles (São Paulo) não têm um homem como o Diego, do Santos, que arma muito bem as jogadas. Em compensação, têm dois atacantes (Grafite e Luís Fabiano) muito fortes, que definem muito bem?, comenta Montoya. Para esta quarta, ele escalou apenas um atacante, Alcazar. Os colombianos não fazem questão de admitir que voltariam muito felizes para Manizales com um empate.