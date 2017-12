Once Caldas goleia Fênix na Libertadores A equipe colombiana do Once Caldas venceu o Fênix, do Uruguai, por 3 a 0, na noite desta quinta-feira e assumiu a liderança isolada do Grupo 2 da Copa Libertadores da América. Os gols do jogo foram marcados por Arnulfo Valentierra (2, ambos de pênalti) e Jeffrey Díaz. Na próxima rodada, o Fênix receberá o Vélez Sarsfield (ARG) e o Once Caldas vai a Venezuela para enfrentar o Maracaibo. Na estréia, Vélez e Maracaibo empataram por 1-1.