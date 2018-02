Once Caldas já está satisfeito Os torcedores do Once Caldas tornaram a pacata madrugada de Manizales agitada após a vitória sobre o São Paulo por 2 a 1, pelas semifinais da Libertadores. A festa durou horas e levou milhares de pessoas às ruas. "Diós mio, gracias, estamos en la final", escreveu o site oficial do clube colombiano. Não era para menos. O triunfo foi considerado pelos colombianos como o maior de toda a história do Once Caldas. A comemoração foi igual a de um título. A torcida só deixou o estádio Palogrande cerca de meia hora depois do apito final do árbitro uruguaio Jorge Larrionda. A classificação para a final da Libertadores já é a gloria para um time considerado mediano em seu país. O Once Caldas é uma espécie de Portuguesa. Não tem rivais e é querido pela maioria dos torcedores. Por isso, a Colômbia inteira festejou o feito da equipe de Manizales. Os jornais não pouparam adjetivos para descrever a façanha conseguida pelos jogadores e pelo técnico Luis Fernando Montoya, considerado um dos principais responsáveis pela campanha. Os mais elogiados foram o goleiro Henao, considerado um dos melhores atletas do elenco, e o atacante Jorge Agudelo, que marcou um belo gol ao driblar Fábio Santos e tocar, com categoria, na saída de Rogério Ceni. A comemoração foi com classe e serve de exemplo para muitos países mais desenvolvidos. Na saída do ônibus do São Paulo do estádio Palogrande, os torcedores aplaudiram os brasileiros e, em nenhum momento, foram hostis. Agora, resta o duelo contra os argentinos. Mas, apesar do excelente desempenho do Once Caldas até agora, nem os colombianos acreditam no título.