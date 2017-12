Once Caldas muda ataque contra Santos O Once Caldas está pronto para o jogo desta quarta-feira à noite, contra o Santos, na Vila Belmiro. Luis Fernando Montoya, treinador do time colombiano, não poderá contar com o atacante Henry Alcázar, que se recupera de uma lesão muscular. Seu substituto será Jorge Agudelo, que formará o ataque com Díaz, que entra no lugar de Moreno. O técnico, apesar de saber que será difícil, demonstra confiança em seus jogadores. "Eu acho que o meu time tem todas as condições de arruinar a noite do Santos", disse Montoya, apesar de já ter declarado que a idéia é perder de pouco para tentar reverter a situação na semana que vem, no jogo de volta, em Manizales, Colômbia. Depois de cumprir suspensão automática, o meio-campista John Viáfra retorna à equipe. Montoya, porém, ainda não definiu o setor. Ele tem uma dúvida entre Velásquez e Marín. O técnico do Once Caldas não faz muita questão de disfarçar que jogará na defesa. Montoya afirmou que seu time entrará em campo "tendo em mente que se trata de uma decisão em 180 minutos, e que decidiremos em casa. Por essa razão, não temos pressa para marcar gols". Na primeira fase da Libertadores, o Once Caldas foi um dos integrantes do grupo 2, ao lado de Maracaibo, Vélez Sarsfield e Fenix. Terminou na primeira colocação, com 13 pontos: quatro vitórias, um empate e uma derrota. Nas oitavas-de-final, eliminou o Barcelona de Guayaquil nos pênaltis, por 4 a 2, depois de dois empates.