Once Caldas pronto para a ?decisão? O Once Caldas chegou nesta segunda-feira ao Brasil e está quase pronto para o primeiro jogo das semifinais da Copa Libertadores, quarta-feira à noite, no Morumbi, contra o São Paulo. A única dúvida do técnico Luis Fernando Montoya é o substituto do meia Moreno, na seleção sub-20 que disputa o Torneio de Toulon. A idéia do treinador é repetir o mesmo futebol mostrado contra o Santos, nas quartas-de-final. Um empate não será mal visto pelos colombianos. "Temos dois jogos para fazer. Vamos esperar um bom resultado no primeiro jogo. Mas ainda temos o segundo, na nossa casa, para arrematar", diz o atacante Valentierra, a estrela da equipe. Perguntado sobre as dificuldades em enfrentar o São Paulo, Valentierra afirmou que é sempre complicado jogar contra um time brasileiro. Mas está otimista. "Se nós conseguimos eliminar o Santos, podemos fazer o mesmo contra o São Paulo." Luis Fernando Montoya deverá escalar o atacante Jefrey Diaz para a o lugar de Moreno, revelação do Once Caldas. "Ele é uma de nossas opções", afirma Montoya. O técnico não está preocupado com a ausência de Moreno, um dos destaques na vitória sobre o Santos (1 a 0). "De maneira nenhuma. Temos muitos bons jogadores para substitui-lo." A equipe colombiana está exclusivamente voltada para a disputa da Copa Libertadores. Tanto que, no Campeonato Colombiano, tem escalado um time reserva. "Nós deixamos o campeonato à parte para nos dedicarmos totalmente à Copa Libertadores." Montoya faz questão de destacar que seu time está preparado para enfrentar a pressão dos quase 70 mil são-paulinos que estarão no Morumbi quarta-feira. "Isso não nos assusta. São todos seres humanos. Se fôssemos ficar assustados, não viríamos para cá. Sabemos da capacidade do São Paulo, uma grande equipe, mas nós também somos", disse o treinador Montoya. Nesta terça-feira, o Once Caldas treina em dois períodos no CT do Palmeiras. Pela manhã, as atividades não serão abertas para a imprensa, para evitar possíveis ?espiões? são-paulinos.