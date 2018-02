Once Caldas rebate provocação do SP Os colombianos não engoliram, até agora, o fato de o São Paulo ter exibido no Morumbi, no primeiro confronto da semifinal, uma bandeira do Japão com a frase "rumo a Tóquio" e rebateram à altura a provocação. Alguns jornais do país publicaram, hoje, propaganda da cerveja Poker, patrocinadora do Once Caldas, com mensagem endereçada aos são-paulinos: "Amigos do São Paulo, aprendam esta canção: Once campeão, Once campeão, Once campeão". Para ficar ainda mais clara a intenção do ataque, o anúncio foi veiculado em língua portuguesa. A bandeira do Japão segue sendo assunto na Colômbia e nos corredores do Morumbi. Nem o presidente Marcelo Portugal Gouvêa aprovou a iniciativa do Departamento de Marketing. O responsável foi Márcio Sanzi, que assumiu o cargo de diretor de Marketing recentemente. A cidade de Manizales vai parar para o jogo que pode levar o Once Caldas pela primeira vez à final da Libertadores. O time, que busca ser grande na Colômbia - até agora, sempre foi considerado mediano -, deverá ter a base que atuou na capital paulista. O meia Moreno, que não disputou a primeira partida porque estava com a seleção sub-20, pode ganhar um lugar entre os titulares. O técnico Luis Fernando Montoya afirmou que sua equipe está confiante em avançar à decisão. Curiosamente, o Boca Juniors, da Argentina, que quinta-feira pega o River Plate pela outra vaga na final, também parece apostar no Once Caldas. Os argentinos já reservaram um hotel em Manizales.