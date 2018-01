Once Caldas renasce na Libertadores A equipe colombiana do Once Caldas derrotou o Chivas de Guadalajara por 4 a 2 na noite desta terça-feira e manteve vivas as chances de classificação para a segunda fase da Copa Libertadores da América. Atual campeão, o Once Caldas chega a seis pontos e sobe para o segundo lugar no grupo 7. Apesar da derrota, o Chivas manteve a liderança com 8. O Cobreloa (CHI) tem 5 e o San Lorenzo (ARG) apenas 3. O Once começou a partida de maneira arrasadora. Marcou o primeiro gol logo aos 40 segundos com Elkin Soto. Tressor Moreno ampliou aos 3 e John Viáfara marcou o terceiro aos 19. Desnorteado, o Chivas tentava se defender, mas tomou o quarto gol aos 35 (Jonatan Fabbro). O time mexicano esboçou uma reação ainda no primeiro tempo. Aos 39 Johnny García descontou. Mas o segundo gol demorou muito. Só veio aos 34 minutos do segundo tempo, com Omar Bravo. Na próxima rodada, dia 5 de maio, o Once enfrenta o San Lorenzo, em Buenos Aires enquanto o Chivas pega o Cobreloa em casa.