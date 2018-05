Once Caldas se junta ao Atlético Nacional e convoca vigília em Manizales

Medellín não será a única cidade da Colômbia a receber uma vigília em homenagem aos 71 mortos na tragédia com o voo que levava a Chapecoense e caiu no país. Nesta quarta-feira foi a vez de o Once Caldas convocar seus torcedores a se unirem no seu estádio, em Manizales.

"São bem-vindos torcedores de todas as equipes. Hoje não há cores, hoje há união, solidariedade e respeito", escreveu o Onde Caldas, convocando todos a comparecerem com camiseta branca, flores e velas à tribuna ocidental do seu estádio, o Palogrande, em Manizales.

A vigília vai começar às 18h45, no momento em que estava marcada a primeira partida da final da Copa Sul-Americana, entre Chapecoense e Atlético Nacional, em Medellín, no Atanásio Girardot. Ali, na casa do Atlético Nacional, deverá acontecer a maior homenagem ao time brasileiro e aos mortos no acidente.

Na terça-feira à noite, torcedores de Millonarios, Nacional e Santa Fé, os três principais times de Bogotá, se reuniram no El Campín, na capital, para também rezarem em memória dos brasileiros.