Once Caldas tem revanche contra Velez A revanche contra o Velez Sarsfield é o objetivo do Once Caldas, no jogo desta quarta-feira, no estádio Palogrande, em Manizales, pela Copa Libertadores da América. Os três pontos deixam os colombianos - líderes do grupo 2, com seis pontos em quatro jogos - com boas chances de obter a classificação. Os argentinos venceram o jogo em Buenos Aires por 2 a 0 e novo triunfo levaria a equipe à liderança provisória da chave. "O mais importante amanhã é que a torcida nos apóie, porque este é um jogo decisivo", comentou o técnico colombiano Luis Fernando Montoya, do Once Caldas. O time terá duas mudanças em relação ao jogo da Argentina: Sergio Galván substitui Herly Alcázar, suspenso, e César Hernández fica com a vaga de Miguel Rojas. Além da boa campanha na Libertadores, o Once Caldas está motivado pela boa figura no torneio local, no qual é um dos líderes e está invicto. O Vélez Sarsfield deve repetir a escalação do triunfo sobre os colombianos na última semana, com exceção de Maximiliano Bustos, suspenso, que será substituído por Patricio Perez ou Manuel Gutierrez. A equipe vem de derrota para o Racing, por 3 a 2, no Campeonato Argentino.