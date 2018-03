Once Caldas vence e avança na Libertadores O Once Caldas garantiu vaga nas oitavas-de-final da Copa Libertadores da América ao vencer na madrugada desta quarta-feira o Maracaibo, da Venezuela, por 2 a 1. A equipe colombiana somou 12 pontos e disparou na liderança do grupo 2, seguido do argentino Vélez Sarsfield, com sete, que derrotou o Fênix, do Uruguai, por 1 a 0.