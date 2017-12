Once Caldas vence e lidera o grupo 2 Com um gol no final do segundo tempo, o Once Caldas (Colômbia) derrotou o Atletico Maracaibo (Venezuela) por 2 a 1, nesta quarta-feira, e permanece na liderança do grupo 2 da Copa Libertadores da América, com seis pontos. O time venezuelano segue com apenas um ponto. Ainda pelo mesmo grupo, o Fênix (Uruguai) bateu o Vélez Sarsfield (Argentina) por 2 a 1 e ocupa a segunda posição com três pontos. O time argentino divide a lanterna com o Maracaibo.