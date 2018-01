Once e San Lorenzo ficam no 0 a 0 No complemento da primeira rodada do Grupo 7 da Copa Libertadores, Once Caldas e San Lorenzo (ARG) empataram por 0 a 0 na noite desta quinta-feira, na Colômbia. Com este resultado, o Guadalajara, do México, lidera o grupo com 3 pontos, com os dois times citados acima dividindo a 2.ª posição com 1 ponto e o Cobreloa, sem pontuar, ficando na lanterna. Os próximos jogos deste grupo serão: Guadalajara x Once Caldas (2/3) e San Lorenzo x Cobreloa (9/3).