Once e Tigres jogam nesta quinta-feira O jogo entre Once Caldas e Tigres, nesta quinta-feira, às 23h45 de Brasília (21h30 no horário local), no Estádio Palogrande, em Manizales, interessa ao torcedor brasileiro. O finalista desse duelo enfrentará o vencedor do clássico paulista entre Palmeiras e São Paulo. O Tigres leva vantagem de fazer o segundo jogo em casa, porque somou mais pontos na fase classificatória. Ficou em primeiro lugar no Grupo 6, com 12 pontos. O Once Caldas, atual campeão da Libertadores, se classificou em segundo lugar, com 9 pontos, atrás do Chivas Guadalajara, com 11. O time anunciou a inscrição do atacante Serna Lopera e dos beques Hurtado e Miguel Rojas.