Ônibus da seleção de Togo é metralhado em Angola

As primeiras informações são de que houve feridos, entre eles jogadores e membros da comissão técnica. O número de atingidos pelos disparos e a gravidade das lesões ainda não foram divulgados oficialmente.

Os togoleses chegavam a Angola nesta sexta após um período de treinamentos no Congo. O ônibus da delegação foi atacado quando cruzava a fronteira com Cabinda, província angolana que há anos está imersa em conflitos separatistas.

A Copa Africana de Nações começa no domingo, e terá a participação de 16 seleções. Os togoleses estão no Grupo B, ao lado de Costa do Marfim, Burkina Faso e Gana.