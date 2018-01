Ônibus do Cruzeiro é apedrejado no Rio Mal apontou na rua que leva ao estádio do Maracanã, o ônibus da delegação do Cruzeiro foi apedrejado neste domingo pelos torcedores do Flamengo, que lotam o local para a primeira partida da final da Copa do Brasil. A princípio nenhum atleta ficou ferido, mas as pedras chegaram a estilhaçar uma janela do lado esquerdo do veículo. Além da recepção nada calorosa, outros três ônibus que transportavam a torcida cruzeirense também foi apedrejado nos arredores do Maracanã. Neste momento a Polícia Militar faz a proteção dos mineiros, que só entrarão no estádio após o início da decisão. Prisões - A PM já prendeu oito cambistas que atuavam em frente ao estádio. O ouvidor da Copa do Brasil e ex-presidente do Fluminense, Francisco Horta, informou que os presos serão enquadrados na Lei de Economia Popular nº 1.351, art. 2, inciso 9, que prevê a pena de seis meses a dois anos de detenção. Horta também assegurou que os torcedores agredidos pela torcida rubro-negra poderão pedir indenização ou a responsabilidade civil recairá sobre o Flamengo.