Ônibus do Guarani sofre acidente e assusta jogadores

Os jogadores do Guarani levaram um susto na madrugada desta quinta-feira. O ônibus da delegação sofreu um acidente quando trafegava pela Rodovia Washington Luiz, próximo à cidade de Rio Claro. Ninguém ficou ferido no choque.

O veículo seguia em direção a Campinas, após o empate sem gols com o Linense no município de Lins, quando foi fechado por um caminhão. O motorista do ônibus conseguiu desviar, mas acabou preso no canteiro central da via.

O retorno para Campinas só foi possível graças ao ônibus que transportava a imprensa campineira, que vinha logo atrás. Os jogadores embarcaram e seguiram viagem tranquilamente até o Estádio Brinco de Ouro.

Destaque em 2009 ao subir para a Série A do Campeonato Brasileiro, o Guarani disputa a Série A2 do Paulista. O time soma quatro pontos em três jogos. No domingo, pela quarta rodada, enfrentará o Rio Preto, às 17 horas, em casa.