ONU quer Pelé como 'instrumento de paz pelo esporte'

Pelé pode se tornar um alto funcionário da Organização das Nações Unidas (ONU). A entidade estuda convidar o ex-jogador brasileiro para ocupar um cargo especial, o de responsável por transformar o esporte em um instrumento de paz e desenvolvimento. Atualmente, o posto - chamado oficialmente de Conselheiro da ONU para os Esportes - é ocupado pelo ex-presidente da Suíça, Adolf Ogi, que o assumiu em 2001. Adolf Ogi já avisou ao secretário-geral da ONU, Ban Ki Moon, que está se aposentando. Por isso, uma lista já foi preparada com possíveis substitutos. E, como deseja dar maior visibilidade ao cargo, Ban Ki Moon colocou Pelé como favorito na disputa. Na ONU, a idéia de ter Pelé como responsável pelo departamento está sendo bem recebida. A imagem do brasileiro pode ajudar a difundir a idéia de que o esporte pode ser uma forma de gerar oportunidades a jovens de países mais pobres e ainda promover a paz. Ban Ki Moon ainda estaria considerando o fato de que Pelé já ocupou um cargo de Ministro dos Esportes no Brasil e tem acesso facilitado aos principais líderes políticos mundiais. A entidade espera anunciar o escolhido até o fim de janeiro. Desde a criação do cargo, a ONU vem financiando a construção de quadras de esporte em várias partes do mundo, difundindo a necessidade de os jovens poderem ter acesso às atividades físicas e ainda promovendo partidas entre times de diferentes nacionalidades, como israelenses e palestinos. Em seu mandato, Pelé teria a missão de transformar "o esporte em um fator que contribuiria para o desenvolvimento social e econômico, incrementando as condições de saúde, principalmente entre os jovens". "Atividades esportivas podem gerar empregos e atividade econômica, além de criar uma cultura de paz e tolerância entre populações", afirma o mandato publicado sobre as funções do Conselheiro da ONU para os Esportes.