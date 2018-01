Onze problemas para Abel no Fluminense O Fluminense é o vice-líder do Campeonato Brasileiro, mas o técnico Abel Braga coleciona problemas para a partida contra o São Caetano pela 12.ª rodada, já que 11 jogadores não têm condições de atuar. Nove atletas estão contundidos, enquanto o volante Marcão e o meia Juninho, suspensos. "O problema é que não depende só do departamento médico, mas também da parte física", disse o médico do Fluminense, Douglas Santos. Mas, o profissional ressaltou que ainda existe a possibilidade de recuperação para os atacantes Léo Guerra, com entorse no joelho esquerdo, e Rodrigo Tiuí, virose, além do volante Romeu, entorse no joelho direito, e o meia Fernando, dores no púbis. Os outros contundidos no Fluminense são: os zagueiros Fabiano Eller, contusão na coxa esquerda, Zé Carlos e Rodolfo Soares, ambos com afundamento do osso da face, além do meia Felipe, entorse no joelho esquerdo e o atacante Tuta, fratura no nariz. Outro problema para Braga é que Fabiano Eller recebeu uma proposta do Trabzonspor, vice-campeão turco na última temporada e se mostrou disposto a deixar o Tricolor. "Estou feliz e a proposta foi boa tanto para mim quanto para o Fluminense. É um contrato de três anos e pode significar a minha independência financeira. Aqui, só tenho vínculo até o final do ano", disse o jogador.