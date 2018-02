Operação no joelho do atacante Obina é bem sucedida Foi um sucesso a operação do atacante Obina, do Flamengo, realizada nesta quinta-feira, num hospital da zona norte do Rio, pelo médico do rubro-negro e da seleção brasileira, José Luiz Runco. O jogador reconstruiu seu ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. A previsão é de que o jogador retire os pontos no próximo dia 14 e fique em recuperação por seis meses. ?O procedimento cirúrgico durou cerca de uma hora e ocorreu tudo bem. Agora, ele ficará de repouso absoluto e no dia 14 retira os pontos?, contou Runco. ?Depois de 15 dias ele inicia o trabalho de recuperação e com 30 dias poderá ir se exercitar levemente na areia e no campo.? Runco ainda contou que Obina deverá ter alta já nesta sexta-feira, mas precisará ficar de repouso e andando com o auxílio de muletas. O jogador chegou ao hospital aparentando tranqüilidade e acompanhado pela mulher, a filha e alguns parentes. A contusão de Obina ocorreu durante a semifinal da Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Carioca, no domingo, quando o Flamengo se classificou para final ao vencer o Vasco na disputa por pênaltis. Ao chutar para fazer o gol rubro-negro no empate, por 1 a 1, no tempo normal, o atacante rompeu o ligamento.