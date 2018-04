Operado, Badstuber desfalca Bayern por mais 10 meses

Naquela oportunidade, Badstuber precisou passar por uma cirurgia no joelho direito, que agora volta a ser realizada. Por conta disso, ele perdeu mais da metade da temporada 2012/2013 e está com a próxima comprometida. Apesar da gravidade do problema do zagueiro, o Bayern garante que a carreira do jogador não está em perigo.

"Holger Badstuber passou por uma cirurgia na segunda-feira (nos Estados Unidos)", revelou o clube em um comunicado oficial. "Os médicos estimam que ele vai ficar de fora por 10 meses. Sua carreira profissional não está em perigo", completou.

A gravidade da lesão, porém, pode atrapalhar o sonho de Badstuber, de 24 anos, de atuar pela Alemanha na Copa do Mundo de 2014. O zagueiro, formado no Bayern, foi convocado para a seleção alemã para a Copa de 2010 e também para a Eurocopa de 2012.