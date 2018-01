Operário arma super-retranca em MT O técnico do Operário de Mato Grosso, Gilmar Ferreira, preparou um esquema com apenas um atacante e cinco jogadores para barrar o ataque do Palmeiras nesta quarta-feira, às 21h40, no Estádio Verdão, em Cuiabá, Mato Grosso. Não perder por diferença de dois gols e garantir a participação no segundo jogo, no Parque Antártica, dia 13 de março. Esta é a meta do time campeão mato-grossense de 2002, também conhecido por Chicote. ?Vamos fechar o time e explorar o contra-ataque." Apesar de estar com o esquema definido com todos os jogadores na marcação, o Operário vai tentar o gol em ataques esporádicos e rápidos. ?Não posso correr o risco de ser desclassificado logo no primeiro jogo em casa.? A estratégia do treinador é surpreender o Palmeiras com três zagueiros, cinco jogadores no meio, um homem de ligação e um no ataque. "Se o União Barbarense venceu no Parque Antártica por 4 a 2, por que não podemos vencer no Verdão?" O atacante Luck será o responsável pelas finalizações da equipe. O lateral-direito Chiba, um dos mais experientes do grupo, está recuperado de contusão e vai jogar. Palmeiras e Operário se enfrentaram apenas duas vezes. A primeira partida foi em 7 de fevereiro de 1982, pela Taça de Prata (atual Série B do Brasileiro), no Parque Antártica. Os paulistas venceram por 1 a 0, gol de Jorginho. Em 12 de junho de 1985, o Palmeiras foi ao interior do Mato Grosso e, jogando amistosamente, derrotou o Operário por 2 a 0. Os gols foram de Barbosa e Reinaldo Xavier. A última participação do Operário na Copa do Brasil foi em 1998 contra o Corinthians. Na partida em Cuiabá, o Chicote empatou por 1 a 1. Na partida de volta, no Morumbi, foi goleado por 4 a 1.