Operários correm contra o tempo para a estréia do Brasil

As seleções que integram o Grupo B da Copa América tiveram que se contentar com treinos em lugares alternativos antes da estréia na Copa América, nesta quarta-feira, porque o estádio onde jogarão precisou receber os últimos retoques. O Comitê Organizador da Copa América, que pela primeira vez é realizada na Venezuela, mostrou na terça-feira falta de organização e planejamento no Estádio Cachamay, na cidade de Puerto Ordaz. O estádio será palco das partidas entre Equador x Chile e Brasil x México nesta noite de quarta-feira, mas nenhuma das seleções pôde conhecer o campo porque dezenas de trabalhadores corriam contra o relógio para terminar as obras. Chilenos, brasileiros, equatorianos e mexicanos foram obrigados a treinar em clubes particulares na véspera de suas estréias. Os atrasos nas obras acontecem apesar de o governo do presidente Hugo Chávez ter investido mais de US$ 500 milhões (cerca de R$ 1 bilhão) na organização, incluindo a construção de três estádios totalmente novos e a reforma ou ampliação de outros seis. A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) ampliou duas vezes o prazo de conclusão das obras e ainda foi obrigada a trocar uma das semifinais de Caracas para Maracaibo, onde também será disputada a final no dia 15 de julho.