Operários da reforma do Beira-Rio para a Copa param por tempo indeterminado

PORTO ALEGRE - Operários que trabalham na reforma do estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, para a Copa de 2014 entraram em greve nesta manhã. Depois de uma reunião com a construtora Andrade Gutierrez, eles decidiram cruzar os braços por tempo indeterminado. O principal impasse diz respeito ao percentual de reajuste exigido pelos trabalhadores – 15%, contra os 8% oferecidos pela empreiteira.

Conforme o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Construção Pesada do Rio Grande do Sul (Siticepot), dos 900 trabalhadores que atual nas obras do estádio do Internacional, 600 são empregados pela própria Andrade Gutierrez. Os demais são terceirizados.

No início desta tarde deve ser apresentado o resultado de mais uma reunião entre trabalhadores e a empresa. No fim da semana passada, parte dos operários parou, exigindo reajuste salarial e a ampliação dos direitos, como um menor intervalo entre as folgas para visitar familiares, questão que já foi resolvida.

No último balanço divulgado pela construtora, em dezembro, a reforma do Beira-Rio já tinha atingido 52% da conclusão das obras. A previsão é de que o estádio seja inaugurado no final deste ano, para ser o palco em Porto Alegre dos jogos da Copa do Mundo de 2014.