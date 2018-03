Oposição a Viana pode sair nesta 5ª O pré-candidato à eleição da Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj), Paulo de Almeida, decide nesta quinta-feira se vai inscrever sua chapa para concorrer contra o atual presidente da entidade, Eduardo Viana - o Caixa D?Água. Ele deve apresentar uma lista mostrando todos os clubes que o apóiam, legitimando a sua candidatura. Mas Almeida afirma que não pretende disputar um pleito do qual desconhece o colégio eleitoral, "formado por ligas fantasmas e clubes inexistentes." Paulo de Almeida vai apresentar uma análise sobre os documentos apresentados pela Ferj e que foram solicitados pela Justiça para validar a nova data das eleições (31 de julho), adiada do dia 3 deste mês, devido a suspeitas de irregularidades. De acordo com Almeida, vários clubes continuam sem a documentação necessária. Seria o caso, por exemplo, do Diana e do Los Angeles, ambos amadores. Ele não nega a possibilidade de voltar a entrar na Justiça para evitar a votação no dia 31. "Amanhã (24), vocês vão conhecer a minha decisão", afirmou o pré-candidato. Embora a Ferj tenha informado que a data limite para inscrição das chapas se encerrava nesta quarta-feira, Almeida disse que o prazo se encerra sete dias antes do pleito, neste caso, no dia 24. "Assim está escrito no estatuto."