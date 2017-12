Oposição afirma que acordo entre Dualib e Kia é mentira

A guerra política parece não ter fim no Corinthians. Um dia após o presidente Alberto Dualib garantir ter feito um acordo com Kia Joorabchian em Londres, no qual traria dinheiro e jogadores para o clube, a oposição, encabeçada por Andres Sanches, garantiu ter ouvido do iraniano, em encontro na capital inglesa, que tudo não passou de uma grande mentira. "Eu continuo como presidente do grupo de investidores do Corinthians. Eu respondo pelos negócios da MSI e isso não mudará", afirmou Kia, segundo o oposicionista Andrés Sanches. A informação é que Dualib não trará nenhum centavo da MSI, que não conversou com Kia pois ele estava em Dubai e que está fazendo uma manobra para tentar ter suas contas aprovadas na reunião do Conselho, na quinta-feira. Reunião essa que os oposicionistas temem que seja adiada. "Ele [Dualib] foi atrás de dinheiro em Londres e até agora não conseguiu nada, não deu o relatório sobre suas atividades, não prestou conta nenhuma", reclamou Felipe Ezabella, da oposição. "Tememos de arrume alguma desculpa para tentar adiar a reunião de quinta-feira, como faltou luz ou algo parecido. Se conseguir, entramos na Justiça no dia seguinte exigindo a realizãção imediatamente", acrescentou. A situação garantiu ao Estado que o israelense Pini Zahavi assumiu o controle dos investimentos no clube. A versão da oposição traz que ele apenas pretende colocar alguns de seus jogadores no clube pois é agente Fifa. Caso Dualib desembarque no País sem cumprir suas promessas, a possibilidade de sofrer um impeachment é grande. Opositores o acusam de ser o principal responsável por ter acabado com a harmonia no clube, quando resolveu peitar Kia Joorabchian e contratar o técnico Emerson Leão. Desde aquele momento, acusam, começou a dizimar os jogadores contratados pela parceira e entrou em guerra declarada com o iraniano. "O Dualib busca algum imbróglio para adiar a reunião como fez em janeiro quando usou o barulho para adiar o encongtro do Conselho. Repito, não vai conseguir, queremos uma votação limpa, com consciência", advertiu Ezabella, confiante que os dias do presidente à frente do clube estão no fim. "Assim esperamos." O Estado tentou contato por telefone com Jorge Kalil, vice-presidente de marketing do Corinthians que serviu de porta-voz de Dualib várias vezes e não obteve retorno.