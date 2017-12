Oposição ainda tenta "melar" parceria Se o presidente do Corinthians, Alberto Dualib, e o representante da MSI, Kia Joorabchian, já anunciam reforços para 2005, os conselheiros de oposição do clube ainda lutam para tentar prejudicar a parceria. "Vamos buscar até o último momento mostrar as falhas deste contrato e queremos uma nova reunião do Conselho Deliberativo, para aí sim apreciarmos se o acordo é ou não positivo para nós corintianos", disse o advogado Wilson Canhedo. Entrariam hoje com pedido de medida cautelar, no Fórum do Tatuapé, contra a reunião do Conselho que teria aprovado a minuta de contrato, dia 23. "Ainda estamos redigindo o texto final, por isso não houve tempo. Mas faremos isso em dois ou três dias", afirmou Canhedo. O conselheiro sabe que o risco de a MSI e o Corinthians registrarem o contrato existe e pode ocorrer ainda esta semana. "Isso certamente prejudicaria nossa causa, porém, não a anularia." Mesmo os opositores mais otimistas admitem que, numa nova reunião, as chances de o acordo ser rejeitado são mínimas. O jurista Guilherme Gonçalves Strenger acredita que o trabalho das pessoas contrárias à união com a MSI está longe de terminar. "Num primeiro momento, tentaremos uma nova assembléia. Se ela não ocorrer ou no caso de perdermos a votação, vamos à Justiça questionar os termos deste contrato", declarou. Os sinais de enfraquecimento da ala são evidentes. "Se for aprovada, tentaremos o possível nos tribunais, mas isso leva tempo", lamentou Canhedo. "Infelizmente, a Justiça é lenta e uma possível decisão contra o acordo pode demorar anos."