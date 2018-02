Oposição ameaça Dualib no Corinthians Pela primeira vez em 11 anos no poder, o presidente Alberto Dualib vai enfrentar um movimento de oposição no Corinthians nascido dentro da própria situação. A dissidência se cristalizou em 11 de maio, quando 32 conselheiros se reuniram no restaurante Pimentel, no Itaim Bibi. No dia 8, em um segundo encontro, no hotel Blue Tree Tower do Tatuapé, esse número deverá ser triplicado. O desafio do grupo é arregimentar 200 assinaturas de conselheiros e convocar uma reunião extraordinária do Conselho Deliberativo o mais rápido possível. Pelo estatuto, as reuniões ordinárias do CD são em janeiro e em dezembro. Os opositores acham que esperar até o fim do ano pode ser tarde. Além da dívida que já chega aos R$ 36 milhões, o clube paga mais de R$ 600 mil só de juros a bancos. Pior: o déficit vai aumentar, já que, sem receitas, a diretoria se vê obrigada a recorrer a novos empréstimos bancários para cumprir suas obrigações com a folha de pagamentos e os encargos. No mês passado, o Corinthians pediu R$ 2 milhões emprestados ao Banco Santos mas só recebeu pouco menos R$ 1,7 milhões na mão - os outros R$ 400 mil ficaram no próprio banco, como juros antecipados. Como a diretoria já recebeu até outubro (adiantadas) as cotas da Globo, da Nike, da Kolumbus e da Pepsi, vai ter de recorrer a outros empréstimos. A proposta da oposição não é derrubar Dualib. O que o movimento quer é um novo modelo de administração, sem as mordomias proporcionadas a determinados assessores - especialmente àqueles vice-presidentes que recebem altos salários do clube. A oposição exigiriá de Dualib um saneamento nas finanças do clube. Para isso, terá de romper com as pessoas que o têm ajudado a se manter no poder, em troca de cargos e, em certos casos, até de bons salários. O que difere esse movimento dos outros é que o mote, desta vez, não é político. A oposição nasceu dentro da própria situação e conta com a bênção de vários conselheiros que sempre foram fiéis ao próprio presidente. A idéia de romper com a fidelidade partidária em troca da sobrevivência do Corinthians já seduziu um grande número de conselheiros. No momento em que a lista com 200 assinaturas estiver completa, o presidente do Conselho Deliberativo, José de Castro Bigi, homem de confiança de Dualib, não terá como evitar a reunião extraordinária. De início, os conselheiros dissidentes planejavam lançar o movimento de oposição só às vésperas das eleições, no início de 2006. Mas como a crise financeira aumentou demais, o grupo concluiu que não dá mais para esperar.