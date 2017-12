Oposição busca espaço no Santos No momento, a maior preocupação de Fernando Silva, candidato de oposição à presidência do Santos, é livrar-se das acusações de forasteiro. Vindas de Marcelo Teixeira, candidato da situação que tenta a reeleição, as críticas estão incomodando este engenheiro químico, de 45 anos, com especialização em administração de empresas. Nascido em São Paulo, encabeça a chapa Resgate, e acredita que apenas com o fortalecimento da marca o clube voltará aos seus melhores dias. Leia mais no Jornal da Tarde