Oposição corintiana entrará na Justiça A parceria com a MSI foi aprovada, mas se engana quem pensa que a oposição vai ficar calada. Inconformado com resultado, o deputado estadual Romeu Tuma Jr. declarava em alto e bom som: "Nesta quarta-feira mesmo vamos levar o Corinthians e a MSI para a Justiça." Tuma, como a conselheira Marlene Matheus e outros cartolas da oposição, não conseguiam digerir o resultado. Encabeçado pelo conselheiro Miguel Marques e Silva, um grupo de juristas contrário ao acordo promete entrar esta semana na Justiça com um pedido de liminar para anular os efeitos da votação. Segundo Marques e Silva, a alegação será a de que não foi cumprida uma das determinações da ata da reunião que aprovou o pré-contrato, dia 24 de agosto, na qual se estabelecia a criação de duas comissões, uma constituída por oito membros do Conselho de Orientação (Cori) e outra por cinco do Conselho Deliberativo, que teriam como missão acompanhar o desenvolvimento do contrato. "Nós, do Conselho Deliberativo, oficialmente, não vimos o contrato em hora nenhuma e, portanto, tudo que foi feito desde então perde a validade", disse. "Não há sentido nessa votação de hoje (ontem)", concluiu o jurista. Para o professor de direito Pedro Mudrey Bassan, também conselheiro, a oposição está dizendo uma inverdade. "Por que não tentaram impedir a última reunião, a do dia 5 de novembro? Agora, estão tratando de matéria vencida. A determinação de mudar quatro cláusulas se sobrepôs a esta tal comissão que teria de ver o texto da minuta", afirma. Confuso? Nem tanto. De acordo com Bassan, quando os conselheiros, na última reunião, admitiram o contrato com a ressalva de quatro alterações, afirmaram implicitamente que desde que elas fossem feitas, o acordo seria assinado. "E é isso o que vai ocorrer. Se o Cori aceita o novo contrato, não há mais porque ninguém querer vê-lo para fazer qualquer mudança."