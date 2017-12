Oposição corintiana não aceita derrota A oposição não vai aceitar passivamente a derrota em relação à parceria Corinthians-MSI. A batalha deve continuar na Justiça. O juiz Miguel Marques da Silva, que fazia parte da comissão de notáveis que tinha a missão de avaliar o contrato, disse que a reunião desta terça-feira não atendeu a alguns requisitos básicos do processo. Os oito notáveis não receberam o contrato nem tiveram acesso aos ritos do processo. "Por isso, o caso vai para a Justiça". Em outra esfera, o advogado Wilson Canhedo, que entrou com uma representação contra o presidente Alberto Dualib, no Forum do Tatuapé, exigindo que os 26 conselheiros remunerados fossem excluídos da votação, vai dar seqüência ao processo pedindo a anulação da assembléia. "Quem é assalariado não poderia participado da votação porque é parte interessada na questão. E o Dualib sabia disso, porque antes da reunião, recebeu de um oficial de Justiça a representação". A derrota da oposição já parecia consumada às 21h, quando terminou a reunião do Cori (Conselho de Orientação). Dos 19 membros presentes, 13 votaram a favor, 5 contra e um se absteve. A ex-presidente Marlene Matheus, saiu da sede social chorando, acusando a diretoria de ter vendido o clube. "Foi bárbaro demais. Eu sou leiga mas queria ver o contrato para votar. Aí o Nesi (Curi, vice-presidente) jogou esse papel (o contrato) em cima da mesa. O que eu vou fazer com isso aqui e agora. Para votar, teria que levá-lo para casa, analisá-lo com a ajuda de um advogado. O Dualib vendeu o Corinthians, mas nada impede que alguém entre na Justiça contra essa arbitrariedade". Ainda de acordo com Marlene Matheus, a diretoria maquiou o contrato. "Fizeram uma maracutaia das grossas. Só o Citadini, o Valdemar Pires, eu e mais dois senhores que não lembro o nome votaram contra. Até o Wadih, que era contra, foi obrigado a falar sim porque sabe que o clube está atolado em dívidas. É duro para uma pessoa que acompanhou o Vicente (Matheus, ex-presidente erguer o Corinthians ver o Dualib entregá-lo de graça para essa gente que nem sabemos quem é". Aos que votaram pensando só no dinheiro da MSI, Marlene mandou um recado. "Quem votou pensando nos U$ 20 milhões, vai se dar mal. Esse dinheiro não vai ficar no clube. Vai ficar com eles próprios, com esse tal de Kia e a turma dele. Porque agora, o Corinthians pertence a eles. E o dinheiro também". Em meio à confusão que se estabeleceu ao final da reunião do Cori, um ex-conselheiro, chamado Romildo, xingou Andrés Sanches e o médico Jorge Kalil, que se dirigiam à reunião do Conselho Deliberativo. A 10 metros dali, o presidente da Gaviões, Ronaldo Pinto, e o ex-presidente, Douglas Deúngaro, o Metaleiro, prometiam. "Se amanhã esse Kia não trouxer o Tevez aqui no Parque São Jorge, ele vai virar um Kia (o carro) todo amassado". No final da noite, Ronaldo, Metaleiro e outros torcedores da Gaviões venceram o forte esquema de segurança e invadiram a sede social, onde estava sendo realizada a reunião do Conselho Deliberativo. Em seguida, porém, foram retirados do local e continuaram o protesto do lado de fora.