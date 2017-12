Oposição corintiana perde força O grupo que estava contra a parceria do Corinthians com a Media Sports Investments (MSI) rachou. Boa parte dos magistrados que apoiavam uma ação na Justiça contra a assinatura do contrato com a empresa do iraniano Kia Joorabchian se nega a assinar a petição inicial. Mesmo assim, nesta quarta-feira, o advogado Wilson Canhedo entrará sozinho com pedido de medida cautelar no Forum do Tatuapé para a realização de nova assembléia do Conselho Deliberativo para votar a parceria. Algumas figuras de destaque do clube resolveram desistir da contestação judicial. O desembargador Celso Limongi, até a semana passada um dos líderes do movimento, anunciou oficialmente que está fora da briga. "Ainda sou contra, mas estou sentindo que houve um esvaziamento entre o grupo que estava contra. Se colocarem em votação a parceria, ela será aprovada com sobras", atesta Celso Limongi. Um jogo político fez alguns juízes de Direito e desembargadores se afastarem do movimento da oposição, mesmo sendo contra a parceria. Alguns vincularam a sua assinatura ao apoio do vice-presidente de futebol do clube, Antonio Roque Citadini. Como o dirigente desistiu de assumir publicamente a sua posição contrária ao negócio, depois que o cardeal Wadih Helou mudou de lado, apoiando o acordo com a MSI, boa parte dos magistrados não se sente mais à vontade para continuar na briga. O anúncio da contratação de Tevez também inibiu o movimento. Além disso, no sábado à noite, Alberto Dualib participou do jantar dos magistrados no clube Monte Líbano e conseguiu convencer alguns juízes de que a briga contra a MSI seria o mesmo que lutar contra o Corinthians. Para ser mais convincente, por volta da meia-noite, ligou do próprio celular para o iraniano Kia Joorabchian e mostrou o quanto as negociações com o Boca, envolvendo Tevez, estavam adiantadas. "Já que o contrato foi assinado e eles (a MSI) estão começando a cumprir o que prometeram, vamos dar um voto de confiança à parceria", comentou o desembargador Celso Limongi.