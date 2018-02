Oposição corintiana sofre derrotas A parceria Corinthians/MSI ganhou nesta quinta-feira mais um round contra a oposição do clube. O pedido de liminar impetrado pelo advogado Wilson Canhedo, que tentava anular a reunião do Conselho Deliberativo que aprovou o contrato, dia 23, não foi aceito pelo juiz Cláudio Pereira França, da 2ª Vara Cível do Fórum Regional do Tatuapé. O magistrado considerou insuficiente a argumentação feita pelo conselheiro corintiano. Wilson Canhedo promete entrar nesta sexta-feira com novas ações judiciais no mesmo fórum. "Cada cabeça uma sentença e, quem sabe, com outro juiz, poderemos ter mais sorte", afirmou o advogado. De acordo com Wilson Canhedo, o pedido está bem embasado e foi aprovado por nomes de peso da área de direito, como Rubens Approbato Machado e Miguel Marques e Silva. O juiz Cláudio Pereira França também indeferiu outra ação, que pedia o cancelamento do contrato com a MSI. Por dois motivos: primeiramente, ele entendeu que, não tendo sido anulada a reunião que o aprovou, o acordo se mantém válido. Em segundo lugar, como os valores envolvidos na negociação são muito altos - US$ 35 milhões inicialmente -, o magistrado se considerou sem competência para decidir sobre a questão, que caberia ao Fórum Central.