Oposição do Palmeiras relança chapa A oposição do Palmeiras já se mobiliza para a eleição do clube, que ocorre no final do ano. Nesta quinta-feira, na Mooca, tradicional bairro italiano de São Paulo, haverá o lançamento oficial da chapa "Muda Palmeiras", com a divulgação do nome do candidato. Luiz Gonzaga de Mello Belluzzo, derrotado na última eleição, e Seraphim del Grande, ex-vice-presidente, são os favoritos. Há ainda outros dois nomes que podem ser escolhidos para concorrer pela oposição, mas que vêm sendo mantidos em sigilo. Além da apresentação do candidato, haverá o lançamento do site da campanha na internet (www.mudapalmeiras.com.br). O site contará com colunas assinadas por palmeirenses ilustres como a apresentadora e vereadora eleita Soninha Francine e o ex-secretário nacional de Esportes José Roberto Portella, crítico ferrenho de Mustafá Contursi (foto à esq.). No site, haverá ainda uma coluna do jornalista Leão Lobo, que entrevistará "celebridades" palmeirenses. O evento na Mooca será a primeira reaparição pública da "Muda Palmeiras", mas os oposicionistas já vêm trabalhado na campanha há meses. Todas as segundas-feiras um grupo entre seis e dez "caciques" da oposição se reúne para discutir formas sobre como tirar Mustafá Contursi do comando do clube, que preside desde 1993. E, apesar de negar, Mustafá deverá se candidatar novamente.