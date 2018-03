Oposição do São Paulo promete Luxemburgo Vanderlei Luxemburgo entrou na campanha eleitoral do São Paulo. O ex-presidente Paulo Amaral, novamente candidato à eleição que será realizada na segunda semana deste mês, tem pedido votos a conselheiros prometendo a contratação do treinador. Tudo é feito de forma discreta, pois o São Paulo está disputando a Libertadores e Paulo Amaral não quer ser acusado de tentativa de desestabilização de Cuca, o atual treinador. Mas ele se aproveita do fato de Marcelo Portugal Gouvêa haver dito reiteradas vezes que nunca aceitaria trabalhar com Luxemburgo para dizer que não há comparação entre Luxemburgo e Cuca, que considera ainda um técnico inexperiente. Cuca admite que a questão política lhe traz certa expectativa, mas nenhum medo do que possa acontecer. "Tenho certeza de que terei sucesso aqui no São Paulo, mas se não me quiserem mais trabalharei em outro clube e terei sucesso lá também", disse ontem, após o treinamento. Há conselheiros que falam também na vinda de Rivaldo. Dizem que faltou ousadia à atual diretoria, que poderia ter contratado o jogador, um dos destaques do Mundial 2002 e que acabou indo para o Cruzeiro, de onde já saiu. Os conselheiros que apóiam Marcelo Portugal Gouvêa replicam acusando Paulo Amaral de não haver contratado Luís Fabiano quando o empréstimo do jogador terminou, em junho de 2001. Ele voltou ao Rennes e o São Paulo contratou Reinaldo para o seu lugar. Luís Fabiano foi contratado quando Gouvêa assumiu, em abril de 2002. No sábado, serão eleitos 80 novos conselheiros, que se juntarão a 154 conselheiros vitalícios para a definição do novo presidente, na segunda quinzena, provavelmente no dia 16. A data oficial ainda não foi confirmada. A preparação para o jogo de quarta-feira contra o Alianza Lima não contará mais com um amistoso no sábado, como Cuca havia pedido. Sem jogar desde quarta-feira, o São Paulo tem se dedicado muito ao aprimoramento físico. A busca de reforços para a segunda fase da Libertadores também não evolui. Talvez, depois da eleição de sábado, outros contatos sejam feitos. "Precisamos de mais duas peças. Todo mundo sabe", diz Cuca. "Temos algumas deficiências no elenco, mas não há ninguém no mercado para ser contratado", lamenta o supervisor Marco Aurélio Cunha. Os nomes são os mesmos: Tcheco, que está na Arábia Saudita e cuja liberação, antes de maio, ficaria em US$ 1 milhão; Fabinho, do Corinthians, que o procurador Gilmar Rinaldi prefere colocar na Europa, e Luciano Henrique, atacante do Atlético Sorocaba, que os dirigentes do clube do Interior preferem vender para o futebol coreano. A única mudança segura será a inclusão de Aílton, que está jogando bem pelo Paulista, no lugar de Diego Tardelli, afastado do grupo profissional por indisciplina.