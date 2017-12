Oposição do Vasco quer impugnar eleição A oposição do Vasco, liderada pelo ex-jogador Roberto Dinamite, derrotado nas últimas eleições à presidência do clube, conseguiu nesta quinta-feira junto à atual diretoria vascaína a lista com todos os sócios que votaram no pleito. O presidente Eurico Miranda teve que entregar a listagem por ordem da juíza Geórgia Frotta, da 12ª Vara Cívil do Rio de Janeiro. ?Temos uma lista com o nome de 3.596 sócios que não podiam votar. Vamos cruzar os dados que temos com a que recebemos e, com certeza, encontraremos irregularidades?, afirmou José Henrique, coordenador da campanha de Dinamite, que perdeu as eleições por 111 votos. ?Podemos achar cerca de 200 ou 300 nomes que não estavam aptos a votar e, assim, provar que podíamos ter ganho.? Se conseguirem descobrir que houve fraude no processo eleitoral, a oposição deve tentar a impugnação do pleito. Nesta quinta-feira, o atacante Edmundo voltou aos treinos, recuperado de dores musculares na coxa esquerda. Ele marcou um gol na derrota do Vasco para o Olaria, por 3 a 2, em jogo-treino realizado em São Januário. O jogador participou de toda a partida e praticamente garantiu seu retorno contra o Grêmio, dia 22, pelo Campeonato Brasileiro.