Oposição palmeirense cerca Mustafá Luiz Gonzaga Belluzzo, candidato derrotado na eleição para presidente do Palmeiras, e Serafim Del Grande, ex-diretor de Futebol na época da parceria com a Parmalat, apertam o cerco a Mustafá Contursi. Os dois líderes da oposição foram buscar nos relatórios da CPI do Futebol, no Senado, do ano 2000, uma denúncia contra a administração do cartola. Leia mais no Jornal da Tarde