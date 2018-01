Oposição pressiona Dualib por mudanças no Corinthians A oposição corintiana, encabeçada por Andres Sanchez, resolveu colocar o presidente Alberto Dualib contra a parede. Pediu a cabeça do empresário Renato Duprat, do gerente de Futebol Ílton José da Costa, além de um esclarecimento sobre a parceria com a MSI e a prestação de contas do clube. ?Ver o Duprat falando em nome do clube é uma vergonha muito grande. Ninguém sabe da função dele no Corinthians?, reclamou Sanchez. ?Ele só está trazendo ônus para o clube. Só o Dualib acredita que ele trará o (Boris) Berezovski para investir no Corinthians. Mais fácil o Sargento Garcia prender o Zorro?, ironizou. ?O Duprat nos enfiou o Ílton goela abaixo, não podemos aceitar.? Sanchez teve uma reunião tensa com Dualib na terça-feira à noite. ?Demos um ultimato ao presidente. Ou ele faz as coisas certas ou vira guerra. Quem é o Duprat para falar que no Corinthians só tem abacaxi??, questionou, sobre uma entrevista no qual o empresário qualificou os atuais jogadores como problemas. ?É uma falta de respeito muito grande. Igual a realizada com o senhor Edvar (Simões, ex-diretor de Futebol)e o Amoroso (atacante). Ambos souberam da demissão via imprensa, algo inadmissível.? Acuado, Dualib alegou que o empresário não tem autoridade no clube e, se está falando pelo Corinthians, não foi por indicação sua. À imprensa, contudo, o presidente garante ser Duprat o homem forte para responder sobre o futebol corintiano. Sanchez também anda indignado com a parceria com a MSI. Para ele, de fato a parceria não existe mais, apenas de direito. ?Dualib tem de trazer alguém da direção da MSI para dar explicações. Do jeito que está não dá mais.? A maior pressão em cima do mandatário corintiano ocorre na prestação de contas de 2006. Sanchez está usando o assunto para pressionar Dualib. ?Com as contas não têm acordo, a matemática é precisa. Os números têm de bater e já temos uma comissão especializada vendo os contratos e tudo mais desde terça-feira?, enfatizou. O balanço tem de ser prestado até 30 de abril.