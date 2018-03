Oposição quer impedir eleição na CBF O candidato de oposição à presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Carlos Alberto Oliveira, confirmou nesta terça-feira que vai entrar até sexta-feira com um pedido de liminar na Justiça Comum para suspender a eleição na entidade, marcada para 9 de julho. Oliveira passou o dia no Rio em contato com dirigentes de clubes e entidades, advogados e assessores. "O colégio eleitoral não representa a realidade legal. Todos os clubes filiados à CBF devem ter direito a voto", disse o candidato. O edital da eleição aponta como eleitores as 27 federações estaduais de futebol e 24 clubes, supostamente os da Série A do Campeonato Brasileiro. Mas a Lei Pelé garante que o pleito na entidade seja aberto a todos os filiados. "Vamos pedir a suspensão da eleição para que a CBF adapte seu estatuto à Lei Pelé", prosseguiu Oliveira.