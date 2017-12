Oposição santista consegue vitória Foi publicada no Diário Oficial do Estado desta terça-feira uma decisão liminar da Justiça que suspende a reunião do Conselho do Santos que, poucas semanas antes das eleições de dezembro do ano passado, alterou o estatuto do clube, permitindo, assim, que Marcelo Teixeira pudesse se reeleger. A liminar foi pedida pelo advogado Mateus Cury, que representa o Movimento Resgate, a chapa que fazia oposição a Marcelo Teixeira na época. Em tese, Marcelo Teixeira continua exercendo normalmente seu trabalho no Santos. A decisão foi em primeira instância e o clube ainda pode apelar - terá 15 dias para recorrer da liminar, a contar da data de notificação da decisão judicial. A assessoria da presidência afirma que o clube, até o final da tarde desta terça-feira, ainda não havia sido notificado. A liminar não tem caráter retroativo - ou seja, o Santos não corre nenhum risco por conta de documentos assinados por Marcelo Teixeira nestes 11 meses que ele vem ocupando a presidência, após a reeleição. A decisão final da Justiça pode levar meses para ser tomada. Dependendo da decisão, além de entregar o cargo, Marcelo Teixeira pode ser processado por perdas e danos. Marcelo Teixeira não quis comentar a decisão judicial durante a entrevista coletiva que concedeu na manhã desta terça-feira, na Vila Belmiro, sobre o seqüestro da mãe do atacante Robinho, dona Marina.