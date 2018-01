Oposição santista lança candidato A Associação Resgate Santista lançou nesta quinta-feira a candidatura de seu presidente, Luís Alvaro de Oliveira Ribeiro, à presidência do Santos no próximo biênio. Na oportunidade, a oposição à atual diretoria anunciou o plano de gestão, que contempla a formação da Santos S. A., empresa que será gerida por administradores profissionais. Luís Alvaro de Oliveira Ribeiro informou que foi realizada uma reunião entre o grupo oposicionista e o atual presidente, Marcelo Teixeira, mas não houve acordo para a formação de uma chapa única para a eleição de dezembro. ?Mostramos a eles nossos pontos de vista inegociáveis, abordamos a questão da falta de transparência de sua gestão e não houve possibilidade de formar uma chapa." Ele garantiu que em pelo menos um ponto houve entendimento entre os dois grupos. ?O Santos não pode ser prejudicado por um embate eleitoral, não pode haver baixaria na disputa e essa eleição deve agregar, não dividir." Marcelo Teixeira deverá ser o candidato da situação, pleiteando sua terceira gestão consecutiva. Para isso, o Conselho Deliberativo deve aprovar nas próximas semanas mudança no estatuto. ?A emenda deve ser aprovada, pois foi apresentada por 160 conselheiros e eu fico feliz em disputar a presidência do Santos com ele, pois será uma boa oportunidade para comparar nosso currículo e nossa história no clube", disse Luís Alvaro. A Associação Resgate Santista apresentou no ano passado 1.600 novos sócios e nesta quinta-feira temia que alguma manobra fosse realizada para impedir que os novos associados votem na eleição de dezembro. ?Se esse golpe acontecer, vamos buscar nosso direito na justiça", disse o candidato oposicionista. O Santos tem aproximadamente 11 mil sócios, mas um quarto deles comparece à votação. Santos S.A. - Para Álvaro de Souza, presidente da Câmara Americana de Comércio e oposicionista, a idéia principal é criar a Santos S.A., que será propriedade do Santos Futebol Clube e dirigida por profissionais. O patrimônio do clube, com bens, contratos, direitos federativos e outras receitas serão repassadas à empresa, separando ?o lado bom do ruim". Livre das dívidas, a sociedade anônima repassará 20% de sua receita para a amortização dos débitos. ?Nosso objetivo é o mesmo de uma empresa que está sendo saneada", explicou Álvaro de Souza. ?O lado bom vai ser separado e parte da receita será usada para amortizar o passado ruim." Para garantir a transparência da administração, Souza informou que haverá auditoria de balanço para determinar os lucros e perdas e o fluxo de caixa. Por conta da alegada falta de transparência nas contas de Marcelo Teixeira, a oposição não sabe a dimensão do passivo do clube. Pelé - Pedro Luiz Nunes Conceição informou que a Associação Resgate Santista não irá procurar Pelé antes da eleição. ?Ele é um ícone do Santos e está acima das disputas políticas", disse o oposicionista. Se vencerem a eleição, irão convidar o ex-jogador para ser o embaixador mundial do clube. ?Será um relacionamento comercial, pois temos de desmistificar essa história de o Pelé vir aqui, despejar um caminhão de dinheiro na Vila Belmiro e dizer: usem como quiserem." Entre os planos da chapa oposicionista está a construção de um novo Centro de Treinamento nos moldes da Toca da Raposa para abrigar as atividades profissionais. Já o CT Rei Pelé seria concluído e reservado para as categorias de base, que serão valorizadas em caso de eleição.