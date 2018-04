Oposição se une para tentar desbancar Teixeira no Santos

A Terceira Via e a Associação Resgate Santista se uniram e vão lançar a chapa Santos Eterno, para concorrer com a da situação, Rumo Certo, encabeçada por Marcelo Teixeira, cuja candidatura será confirmada no dia 23. Quatro dias depois, o dirigente viaja para o Japão para acompanhar o Mundial de Clubes e só retorna no dia 17, portanto, após as eleições, marcadas para 8 de dezembro. Importantes santistas ligados ao presidente Teixeira tentam convencê-lo de desistir do técnico Vanderlei Luxemburgo e contratar Mano Menezes para 2008. O grupo argumenta que o atual técnico do Grêmio aceita salário de R$ 250 mil mensais, reduziria consideravelmente a comissão técnica e é especialista em Libertadores.